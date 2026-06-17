۴۰ نفر از مسئولان شیفت کارخانه چدن خوسف که باتوجه به شرایط جنگی، به کشور چین بازگشته بودند، با برگشتن کشور به شرایط عادی، به تدریج باز می گردندو فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

شروع به کار مجدد کارخانه چدن خوسف، پس از عادی شدن شرایط کشور

شروع به کار مجدد کارخانه چدن خوسف، پس از عادی شدن شرایط کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان خوسف در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: کارخانه چدن با سرمایه گذار خارجی از کشور چینی‌ اداره می‌شود که در شرایط جنگی حدود ۴۰ نفر سر شیفت که چینی بودند به کشورشان بازگشتند و با توجه به توافق و پایان جنگ به استان برخواهند گشت و کار به روال قبل پیش خواهد رفت.

قلی زاده با اشاره به ظرفیت شهرستان خوسف در جذب سرمایه گذاران بومی و غیر بومی افزود: ظرفیت ایجاد شبکه نیروگاه و صفحه خورشیدی‌به پایان رسیده است، در صورتی که ظرفیت بیشتری اضافه شود اطلاع‌رسانی برای جذب سرمایه گذار صورت می‌گیرد.

وی گفت: شهرستان خوسف بیش از ۱۶ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و سومین شهرستان از نظر وسعت است و در حوزه کشاورزی محصولاتی همچون عناب، پسته، پنبه مله، گل نرگس و دارو‌های گیاهی دارد که ظرفیت قابل توجهی برای فرآوری دارد.

قلی زاده افزود: شهرستان خوسف بیشترین تولید عناب را در کشور، تبه اول کیفیت و رتبه پنجم میزان تولید در گل نرگس را در کشور دارد و پنبه مله که تنها پنبه رنگی دنیاست در این شهرستان تولید می شود.

فرماندار شهرستان خوسف گفت: بزرگترین شهرک صنعتی استان با بیشترین سرمایه گذار خارجی در شهرستان خوسف است؛ در حوزه معدن دارای ذخایر طلا، بنتونیت، سنگ‌های تزئینی و سایر مواد معدنی است که فرصت مناسبی برای اشتغال است و حدود ۳ هزار نفر نیروی کارگری در شهرستان مشغول به کار هستند.

قلی زاده افزود: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به اراضی مناسب در حال حاضر بیش از ۳۰ مگاوات تولید برق داریم در صورتی که مصرفی برق شهرستان ۱۷ مگاوات است، شهرک نیروگاه خورشیدی ۷۰ درصدش وارد مدار شده و ۳۰ درصد دیگر در حال ورود به مدار است.

وی گفت: جشنواره‌های زیادی هرساله برای گل نرگس برگزار می‌شود که فرصتی برای کشاورزان برای گفت‌و‌گو و بهبود و اصلاح مزارع است.

فرماندار شهرستان خوسف با اشاره به هزار و ۹۰۰ کیلومتر جاده اصلی و فرعی در شهرستان افزود: حدود ۸۰۰ کیلومتر این مسیرها آسفالت است که نگهداری این جاده‌ها مخصوصاً جاده‌های خاکی بسیار سخت است، اما تمام تلاش برای نگهداری آن با توجه به ظرفیت‌ها برای رفع مشکل صورت می‌گیرد.

قلی زاده گفت:جاده شاه سلیمان علی نیز در دست آسفالت است و حدود دو کیلومتر دیگر باقی مانده که امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری برسد؛