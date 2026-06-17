نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مراحل انعقاد قرارداد طرح قطار شهری اهواز با قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) پس از ۱۸ سال نهایی شد و تنها انجام تشریفات قرارداد اداری نزد وزارت اقتصاد باقیمانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با اشاره به اینکه طرح قطار شهری اهواز بیش از ۱۸ سال بلاتکلیف مانده است، اظهار داشت: مراحل انعقاد قرارداد این طرح با قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) خبر داد و نهایی شده و با تثبیت اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی، تنها انجام تشریفات قرارداد اداری نزد وزارت اقتصاد باقی مانده است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ با طرح دعوا در دادگستری و پیگیری رئیس دادگستری استان خوزستان، حکم خلع ید پیمانکار قبلی (شرکت کیسون) که بیش از ۱۰ سال طرح را تعطیل کرده بود، صادر و کارگاه تحویل گرفته شد.

یوسفی در خصوص وضعیت تامین اعتبار این طرح می‌گوید: با تلاش‌های چهار سال گذشته، با اختصاص هزار میلیارد تومان در سال قبل و ۲ هزار میلیارد تومان امسال از محل اوراق ملی، اعتبار مورد نیاز برای طرح تامین شد، اما به دلیل تغییرات در شورای شهر و تاخیر در تصویب قرارداد با قرارگاه خاتم‌الانبیا، نگرانی از برگشت اعتبار وجود داشت، زیرا بر اساس قانون، این مبلغ باید تا پایان سال ۱۴۰۴ جذب می‌شد.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هر چند اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برگشت خورد، اما با جلسات مستمر سه ماه گذشته در سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، با همکاری معاون وزیر کشور، معاون سازمان برنامه و قرارگاه خاتم‌الانبیا، موفق شدیم این اعتبار را تثبیت کنیم و از برگشت آن جلوگیری شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: در جلسه اخیر با حضور نمایندگان سازمان برنامه، وزارت کشور، مجلس و قرارگاه، روند انعقاد قرارداد نهایی‌سازی شده است. این قرارداد برای انجام تشریفات قانونی به وزارت اقتصاد ارسال خواهد شد. هفته گذشته نیز با وزیر اقتصاد جلسه داشتم و تاکید کردیم که این تاخیر چندین‌ساله که گله بحق مردم بوده است، هرچه سریع‌تر به پایان برسد.

یوسفی گفت: انتظار می‌رود با امضای نهایی قرارداد و آغاز عملیات اجرایی، پس از ۱۸ سال انتظار، مردم اهواز شاهد پیشرفت فیزیکی این طرح حیاتی باشند و ما تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری مستمر را ادامه خواهیم داد.