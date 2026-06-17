پخش زنده
امروز: -
در ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «قائد شهید» برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم و خدماترسانی به شرکتکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در این نشست با اشاره به علاقمندی گسترده گروه های مختلف مردم برای حضور در مراسم وداع و تشییع، گفت: مردم استان همدان همزمان با سراسر کشور باید دین خود را به قائد شهید ادا کنند و زمینه حضور گسترده آنان در این مراسم فراهم شود.
حمید ملانوری شمسی با بیان اینکه جمعی از علاقمندان از کشور عراق نیز برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردهاند، افزود: با توجه به عبور بخشی از زائران از مسیر استان، لازم است تمامی دستگاههای اجرایی آمادگی کامل برای پشتیبانی، اسکان و خدماترسانی مناسب را داشته باشند.
او تأکید کرد: باید مراسمی در شأن و منزلت این شهید بزرگوار برگزار شود و آنچه حق رهبر شهیدمان است به بهترین شکل ادا شود.
در این نشست مقرر شد ستاد استانی برگزاری مراسم با ریاست استاندار و تشکیل کمیتههای تخصصی فعالیت خود را آغاز کند.
مسئولان حاضر در نشست نیز گزارشی از اقدامات و آمادگیهای دستگاههای مختلف ارائه کردند.
مسعود حسینی، شهردار همدان از برگزاری جلسات هماهنگی با شهرداری تهران و برنامهریزی برای اعزام اتوبوسها، ساماندهی حملونقل و فضاسازی محیطی خبر داد.
بهروز طالب نژاد، مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان نیز از استقرار نیروهای رسانهای و برنامهریزی برای پوشش و پخش زنده مراسم خبر داد.
نمایندگان مواکب مردمی اعلام کردند تاکنون حدود ۱۳۰ موکب خودجوش برای ارائه خدمات به زائران اعلام آمادگی کردهاند و ظرفیتهای جدیدی از جمله خدماترسانی ریلی نیز در دست بررسی است.
در ادامه جلسه بر ضرورت فضاسازی محیطی شهرها و روستاها، هماهنگی فرمانداران، تعیین مسئولیتهای اجرایی، برنامهریزی برای اعزام مشایعتکنندگان و اسکان مهمانان تأکید شد.
حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان نیز با اشاره به ظرفیت ۳۴ شهر و ۹۵۰ روستای استان، این مراسم را فرصتی برای نمایش وحدت، همگرایی و مشارکت مردمی دانست و بر استفاده از تمامی ظرفیتهای مردمی و دستگاهی تأکید کرد.
آیت الله شعبانی موثقی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان نیز با بیان اینکه این تشییع یکی از جلوههای مقاومت ملت ایران خواهد بود، گفت: این مراسم صرفاً یک تشییع نیست بلکه نمایش اقتدار، همبستگی و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان خواهد بود و باید با تمام توان برای برگزاری باشکوه آن تلاش کرد.
در پایان این نشست مقرر شد دبیری اجرایی ستاد به فرمانده سپاه استان واگذار شده و حدود هشت کمیته تخصصی برای پیگیری امور اجرایی، خدماتی، رسانهای، پشتیبانی، اسکان، حملونقل و امنیتی تشکیل شود.
روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (ره) تهران.
- روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.
- روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.
- روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد(ع): مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امامرضا (ع خواهد بود.