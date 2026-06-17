رعایت الگوی مصرف آب و انرژی در خانواده خانم احدی، این خانواده را به یکی از نمونه‌های موفق مدیریت مصرف تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، خانم احدی با بهره‌گیری از راهکار‌های ساده‌ای همچون خاموش کردن لامپ‌های اضافی، استفاده بهینه از وسایل سرمایشی و پرهیز از اسراف در مصرف آب، توانسته است مصرف انرژی خانواده را همواره در محدوده الگوی تعیین‌شده نگه دارد.

حسینی کارشناس ترویج فرهنگ مدیریت مصرف نیز با اشاره به سوابق مصرف این خانواده، اعلام کرد: بررسی قبض‌های برق نشان می‌دهد مصرف خانواده خانم احدی طی سال‌های اخیر همواره کمتر از الگوی مصرف بوده و به همین دلیل به عنوان «سفیر مدیریت مصرف» معرفی شده‌اند.