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کتاب «مشت ایران» با نگاهی به ایراندوستی رهبر شهید انقلاب اسلامی در انتشارات بهنشر چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صا وسیما، کتاب «مُشت ایران (ایران در دل و دیده رهبر شهیدش)» به قلم فائضه غفار حدادی و میثم امیری در انتشارات بهنشر منتشر شد و در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
کتاب حاضر تلاش دارد با اشاره به سبک زندگی، نگاهی به سابقه مبارزاتی رهبر شهید و بیانات ایشان، جایگاه ایران و ایراندوستی ایشان را به مخاطب جوان امروز نشان دهد. اثر حاضر در دو فصل «یک مشت صدا دارد» و «ایران آقا» تلاش دارد موضوع ایران در نظر قائد شهید امت را از وجوه مختلف بررسی و تبیین کند.
در معرفی این اثر آمده است: ایران برای شهید خامنهای هم خاک بود و هم آسمان. او وطنش را هجی میکرد. وطنی که زیسته بود نه از بالای برج عاج، بل از میان سطرهای شاهنامه و بوی خاک بعد از باران ایرانشهر و از کنار بیمارستان با تَنی مجروح و زبانی که شعر میخواند... این کتاب گزیدهای از تاریخ مبارزات و بخشی از بیانات رهبر شهید آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای است. آقایی که دستش را برای ایران مشت کرده بود.
کتاب، شهید، شهید امام خامنهای (ره) ,
سیدعلی خامنهای ایران را نه به عنوان یک موضوع سیاسی، بلکه به عنوان یک «اثر هنری زنده» دوست داشت. با فراز و فرود. با لحظات شکوهمند و لحظات دردناک. ایران او فرش داشت و موسیقی داشت و شعر داشت و کوه داشت و زبان داشت و قوم داشت و فیلسوف داشت و شاعر داشت و زن کوهنورد داشت و مرد کویرشناس داشت و نوروز داشت و محرم داشت و چهارگاه و همایون داشت؛ و همه اینها با هم یک ارکستر بودند. ارکستری که هر سازش نغمهای داشت، اما همه با هم یک آهنگ مینواختند و آن آهنگ، امید بود؛ و آقای خامنهای دستش را برای همین ایران مشت کرده بود.
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عنوان کتاب با الهام از بیانات رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است. انتشار اولین پیام آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب بازتابهای بسیاری در میان آحاد مردم داشت؛ بهویژه بخشی از این پیام که فرمودند: "من این توفیق را داشتم که پیکر ایشان را بعد از شهادت زیارت کنم؛ آنچه دیدم کوهی از صلابت بود و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود. در مورد وجوه مختلف شخصیت ایشان اهل اطلاع باید مدتها چیزها بگویند. در این مجال اکتفاء به همین مجمل نموده، تفاصیل را واگذار به موقعیتهای مناسب دیگری میکنم. این است علت سختی تکیه بر کرسی رهبری بعد از چنین کسی، تتمیم این فاصله تنها با استعانت از حضرت حق و یاری شما مردم ممکن است. "
انتشارات بهنشر (وابسته به آستان قدس رضوی) کتاب حاضر را در ۱۱۲ صفحه و در قطع جیبی در دسترس علاقهمندان قرار داده است.