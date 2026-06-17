

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال ایران در مسابقات جهانی هلند شرکت می‌کند که از ۱۷ الی ۲۱ تیرماه برگزار خواهد شد.

چهارمین اردوی آماده‌سازی تیم‌های والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال کشور در استان گلستان و شهر بندرترکمن در حال پیگیری است.

صابر هوشمند به عنوان مربی، عزیز امانیان (کمک مربی)، دوردی کمی (بدنساز)، رامین گری (سرپرست اردو) و علی نصیری به عنوان آنالیزور ملی پوشان ساحلی را در این اردو همراهی می‌کنند.

کارن نوروزی، وهاب اونق، اسماعیل نیازمحمدی، امیررضا جمشیدی، امین وکیلی و سهیل کُر بازیکنان حاضر در این مرحله از تمرینات تیم ملی زیر ۱۸ سال ساحلی هستند.

این تیم با حمایت و دستور ویژه سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال قبل از مسابقات جهانی برای آماده سازی بهتر و کسب تجربه بیشتر در مسابقات تور جهانی فیوچرز بالکسیر ترکیه (۴ الی ۷ تیرماه) شرکت می‌کند.