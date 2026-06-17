پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت آموزش حوزههای علمیه خواهران از تغییر زمان برگزاری امتحانات متمرکز در پی برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین نصیری پور، سرپرست معاونت آموزش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اعلام زمان برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر پاک قائد امت، شهید حضرت آیتالله سید علی خامنهای (ره) گفت: با توجه به همزمانی این مراسم با برخی از امتحانات متمرکز ابلاغی ستاد، زمان برگزاری آزمونهایی که دربازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه پیشبینی شده بود، تغییر کرده و جدول زمانبندی جدید به مراکز آموزشی ابلاغ شده است.
وی همچنین از تمدید زمان برگزاری امتحانات داخلی خبر داد و افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، بازه زمانی امتحانات داخلی تا پنجم مردادماه افزایش یافته و در صورت موافقت طلاب و نیز عدم تداخل با سفر زیارتی اربعین، امکان تمدید این زمان تا هفتم مردادماه نیز وجود دارد.
سرپرست معاونت آموزش حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: در صورتی که طلاب متأثر از شرایط جنگ تحمیلی، درخواست حذف ترم دارند؛ لازم است معاونان آموزش مدارس در خصوص ثبت "حذف ترم/ بدون احتساب در سنوات" همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورند.
حجت الاسلام والمسلمین نصیری پور در پایان با اشاره به برگزاری کلاسها بهصورت مجازی و بالتبع اقامت برخی طلاب در شهری غیر از محل تحصیل، خاطرنشان کرد: مدارس لازم است در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی، نسبت به پذیرش مهمانی طلاب در امتحانات، همکاری لازم را داشته باشند.