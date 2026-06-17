به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، همزمان با آیین تعویض پرچم حرم مطهر امام حسین (ع) و آغاز ماه محرم، نام شهید امت در جوار بارگاه سیدالشهدا (ع) گرامی داشته شد. این اقدام که توسط حاج فاضل عوز مسئول تعویض پرچم گنبد حرم امام حسین ع انجام شد، نمادی از پاسداشت مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهید آیت الله خامنه اى در حافظه تاریخی و معنوی امت اسلامی بشمار میرود.