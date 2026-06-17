به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «مردی که هوای آسمان را داشت» نوشته زینب سادات طباطبایی، بخشی از مجموعه چهارجلدی «آسمان‌دارها» است که به زندگی و مجاهدت‌های شهید داوود شیخیان اختصاص دارد که سال گذشته در جنگ دوازده روزه به شهادت رسید.

این اثر با رویکردی مستند، زندگی فرمانده‌ای را روایت می‌کند که سال‌ها در حوزه پدافند هوایی برای ارتقای امنیت و حفاظت از آسمان کشور تلاش کرد.

نویسنده در این کتاب کوشیده است با استفاده از روایت همرزمان و خانواده شهید، تصویری روشن از ویژگی‌های شخصیتی، روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری او ارائه کند و مخاطب را با بخش‌هایی کمتر شناخته‌شده از زندگی این فرمانده شهید آشنا سازد.

«مردی که هوای آسمان را داشت» علاوه بر بازخوانی یک زندگی پرثمر، روایتگر بخشی از تلاش‌های خاموش مدافعان امنیت کشور در عرصه پدافند هوایی است.