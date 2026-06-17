معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست از شناسایی دو توله گمشده هلیا و استقلال موفق آنها در زیستگاه میاندشت خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از پایان نگرانی‌ها درباره سرنوشت دو توله گمشده هلیا خبر داد و گفت: بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد این دو یوز جوان در سلامت کامل به سر می‌برند و رفتار طبیعی شکار را در زیستگاه خود دنبال می‌کنند.

حمید ظهرابی با اشاره به پایش‌های میدانی اخیر در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت اظهار کرد: پس از مشاهده «هلیا» همراه با سه توله در سیزدهم خردادماه، نگرانی‌هایی درباره سرنوشت دو توله دیگر به وجود آمد، اما ثبت تصاویر جدید در روز‌های دوم و بیست‌وچهارم خردادماه و بررسی‌های کارشناسی، هویت این دو یوز جوان را به‌عنوان توله‌های گمشده هلیا تأیید کرد.

وی افزود: تطبیق الگوی خال‌های بدن این دو یوز با بانک اطلاعاتی یوزپلنگ آسیایی کشور، شناسایی آنها را با قطعیت علمی ممکن ساخت.

به گفته ظهرابی، این دو یوزپلنگ حدود یک‌ساله زودتر از زمان معمول از مادر جدا شده‌اند، اما شرایط مناسب زیستگاه از جمله وفور طعمه، امنیت نسبی و استمرار اقدامات حفاظتی، زمینه بقای مستقل آنها را فراهم کرده است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد این دو یوز از سلامت جسمانی مطلوب برخوردارند و توانسته‌اند رفتار طبیعی شکار را با موفقیت در طبیعت دنبال کنند.

وی همچنین از شناسایی قطعی جنسیت یکی از این دو یوز به‌عنوان «نر» خبر داد و گفت تعیین جنسیت فرد دوم نیازمند بررسی‌های تکمیلی است.

ظهرابی خاطرنشان کرد پایش مستمر این دو یوزپلنگ جوان توسط محیط‌بانان و کارشناسان ادامه دارد و ثبت این موفقیت می‌تواند گامی امیدوارکننده در مسیر حفاظت از جمعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران باشد.