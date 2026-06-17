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رئیس ورزش و جوانان اسدآباد از آغاز کلاسهای اوقات فراغت ورزشی تابستانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی زیوریخرم افزود: امسال کلاسهای اوقات فراغت در ۲۰ رشته ورزشی با حضور ۹۰ مربی مجرب در مناطق مختلف شهرستان آغاز شده است و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
او با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان و جوانان از برنامههای ورزشی تابستانی تأکید کرد: رشته فوتبال یکی از پرطرفدارترین رشتههای ورزشی در شهرستان اسدآباد است که بیش از ۵۰۰ نفر در این رشته به صورت مستمر مشغول فعالیت هستند.
مدیر ورزش و جوانان اسدآباد تصریح کرد: در کلاسهای اوقات فراغت علاوه بر آموزشهای تخصصی و استعدادیابی، معرفی ورزشکاران مستعد و نفرات برتر به تیمهای لیگ مناطق کشور و تیمهای مطرح فوتبال نیز در دستور کار قرار دارد.
زیوری گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر بیش از ۵۰ نفر از فوتبالیستهای مستعد شهرستان اسدآباد پس از شناسایی و آموزش، به تیمهای برتر کشور معرفی شدهاند که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش شهرستان در حوزه فوتبال است.
او ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامههای آموزشی، استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران، زمینه رشد و موفقیت هرچه بیشتر جوانان مستعد شهرستان در عرصههای مختلف ورزشی فراهم شود.