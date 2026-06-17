به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رمضان جمالپور بیان کرد: ملی‌پوشان استان پس از ۲ روز مبارزه نفس‌گیر در مسابقات جام تختی که در کرمان برگزار شد، موفق به کسب چهار مدال طلا، سه نشان نقره و هشت مدال برنز شدند.

وی عنوان کرد: در این پیکار‌ها مهدی محسن‌نژاد در وزن ۶۰ کیلوگرم، امین کاویانی‌نژاد در وزن ۷۷ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب گردن‌آویز طلا شدند.

رئیس هیئت کشتی خوزستان گفت: همچنین پویا ناصرپور در وزن ۶۰ کیلوگرم، احمدرضا محمدیان در وزن ۷۲ کیلوگرم و اهورا بویری در وزن ۷۷ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند.

وی افزود: در رده‌بندی مدال‌های برنز میلاد رضانژاد و محمد عشیری در وزن ۶۰ کیلوگرم، رضا قیطاسی در وزن ۶۳ کیلوگرم، احمدرضا محسن‌نژاد و غلامرضا عبدولی در وزن ۶۷ کیلوگرم، رامین بخشی در وزن ۷۲ کیلوگرم، کامران بک‌پیکری و عمادرضا محسن‌نژاد در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

جمالپور گفت: این نتایج نشان‌دهنده قدرت و استعداد کشتی‌گیران خوزستانی در سطح بین‌المللی است و امیدواری‌ها را برای موفقیت‌های آتی این استان در میادین ورزشی افزایش داده است.