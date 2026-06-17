به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از طرح‌های جهادکشاورزی تیران وکرون گفت: این وزارتخانه از واحد‌های تولیدی که بهبود کیفیت، بهینه سازی مصرف انرژی و اشتغالزایی را دنبال می‌کنند با ارائه تسهیلات حمایت می‌کند.

الهام فتاحی فر همچنین در جریان بازدید از واحد تولیدی قارچ خوراکی، گلخانه ۱.۵ هکتاری نسیم آباد و برداشت موسیر منطقه نیلاب گفت: بررسی و شناسایی مشکلات تولیدکنندگان منطقه بویژه مشکلات سرمایه در گردش و ناترازی انرژی که منجر به اخلال در توسعه و پایداری فرآیند تولید بخش‌های مختلف کشاورزی شده است دراولویت است.

در این بازدید کمالیون مدیر دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز با ارائه راهکار درخصوص چگونگی ثبت جهانی موسیر شهرستان تیران و کرون گفت: وزارت جهادکشاورزی در صدد تحقق این موقیت است.

شهرستان تیران و کرون در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان با شرایط مطلوب اقلیمی و توسعه الگوی کشت کم آب بر در منطقه در تولید فلفل دلمه‌ای گلخانه و موسیر در کشور اول است و دارنده رتبه دوم استان در کشت زعفران و رتبه سوم استان در تولید گل محمدی است.