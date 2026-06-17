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هوا بین ۳ تا ۵ درجه سانتی گراد در سراسر استان گرمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس صدور هشدار هواشناسی سطح زرد تقویت وماندگاری الگوهای گرم تابستانی از روز جمعه ۲۹ خردادماه تا سه شنبه دوم تیرماه در سراسر استان پیش بینی میشود.
همچنین همه مناطق استان به ویژه مناطق شمالی ومرکزی استان آران وبیدگل، اردستان بادرود، چوپانان، خوروبیابانک، دولت آباد شهرستان برخوار، کبوترآباد، کوهپایه، مهاباد، نجف آباد، ورزنه واصفهان تحت تاثیر این سامانه است.
همچنین افزایش مصرف حاملهای انرژی و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی از اثر مخاطره این سامانه گرم است.
مدیریت تولید و مصرف حاملهای انرژی، خودداری از انجام عملیات کشاوریز و فعالیت فیزیکی در فضای باز در ساعات میانی روز و کنترل دما در گلخانهها ومرغداریها از توصیههای هواشناسی در این مدت است.