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از سوی شورای قرآنی کمیته فرهنگی اربعین فراخوان عضویت در کاروان قرآنی اربعین ۱۴۰۵ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمحمد موجانی، مسئول کمیته فعالیتهای قرآنی ستاد فرهنگی اربعین ضمن اعلام فراخوان ثبتنام برای عضویت در کاروان قرآنی اعزامی به موسم اربعین ۱۴۰۵ از سوی این کمیته گفت: قاریان، مرتلان و گروههای تواشیح از ۲۶ خرداد تا پنجم تیرماه فرصت دارند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
موجانی افزود: کمیته فرهنگی - آموزشی ستاد اربعین حسینی به عنوان متولی فعالیتهای فرهنگی اربعین و ستاد فرهنگی اربعین، هرساله برنامههای متنوعی را تدارک میبیند که یکی از مهمترین آنها، برنامههای قرآنی است. بیش از ۱۰ سال است که کاروان قرآنی ایران در موسم اربعین، عازم کشور عراق میشود تا در نجف، کربلا، مسیرهای پیادهروی اربعین و مواکب مختلف به اجرای برنامههای قرآنی بپردازند.
مسئول کمیته فعالیتهای قرآنی ستاد فرهنگی اربعین بیان کرد: به لطف خدا این برنامهها در سالهای گذشته رنگ و بوی بسیار پرشور و فعالتری به خود گرفته و مردم مشتاق این برنامهها هستند، همیشه در موسم اربعین موکبهای مختلف درخواست و تقاضای حضور مفاخر قرآنی جمهوری اسلامی ایران در این مواکب برای اجرای برنامه دارند، امسال نیز به فضل الهی و سیدالشهداء (ع) کاروان قرآنی در ایام اربعین یعنی از دهم تا بیستم صفر ۱۴۴۸ در قالب چند کاروان و در دو بازه زمانی شش روزه به کشور عراق اعزام خواهد شد.
وی افزود: با توجه به جلساتی که اخیراً برگزار شده، هماهنگی خوبی بین مجموعههایی مانند شورای عالی قرآن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جامعةالمصطفی العالمیه، جامعه فرهنگی - قرآنی عصر، رسانه ملی و ... صورت گرفته که میتواند نویدبخش یک حرکت همافزای قرآنی در اربعین امسال باشد.
موجانی افزود: متقاضیان جهت حضور در این کاروان با مراجعه به سامانه https://survey.porsline.ir/s/uglyd1Nf و تکمیل فرم مربوطه میتوانند در این فراخوان شرکت کنند. نکته قابل توجه این است که ثبتنام و تکمیل فرم به منزله حضور قطعی در کاروان نیست و بعد از پایان فراخوان با تشکیل جلسه کمیته اعزام و دعوت از قاریان، فهرست اعضای کاروان قرآنی اربعین ۱۴۰۵ نهایی و در دهه سوم ماه محرم از طریق رسانهها اعلام خواهد شد.
شرایط ثبت نام در کاروان قرآنی اربعین ۱۴۰۵،
۱- دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن
۲ - کسب رتبه کشوری در رشته قرائت مسابقات معتبر یا دارنده رتبه استانی با تأیید یکی از اساتید شاخص استان
۳- دارا بودن روحیه همکاری و تحمل شرایط سخت ناشی از کمبود امکانات در این سفر
۴- حضور تمام وقت و فعالانه در ایام اعزام کاروان نور (٨ تا ۲۲ صفرماه)
۵- داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار
۶- رضایتنامه همسر یا پدر برای شرکت در سفر (ویژه بانوان)