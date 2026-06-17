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دبیر کارگروه اجرایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس از ثبت بیش از ۵ هزار گزارش مردمی در این فرآیند خبر داد و گفت: بخش عمدهای از این گزارشها مربوط به مشکلات مسکن مهر، تأخیر در تحویل واحدها و نواقص موجود در پروژههای عمرانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ظفر پور ابراهیم دبیر کارگروه اجرایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس، با تشریح روند اجرای این مأموریت نظارتی اظهار کرد: تحقیق و تفحص از شرکت عمران پردیس با هدف بررسی مشکلات انباشتهشده و کمک به رفع دغدغههای مردم آغاز شده و از ابتدا رویکردی کارشناسی و غیرسیاسی داشته است.
وی با اشاره به راهاندازی دفاتر دریافت گزارشهای مردمی در نقاط مختلف پردیس افزود: علاوه بر دریافت گزارشها از طریق دفاتر مستقر، بسترهای ارتباطی تلفنی، پیامرسانها، جلسات حضوری با نمایندگان ساکنان و سامانههای اینترنتی نیز برای جمعآوری مطالبات مردم فعال شده است.
پور ابراهیم با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵ هزار گزارش مردمی دریافت شده است، گفت: همزمان با جمعآوری مطالبات مردمی، اسناد و اطلاعات تخصصی نیز از شرکت عمران، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، نهادهای نظارتی، دستگاههای مسئول، مدیران فعلی و سابق، اعضای هیئتمدیره، کارشناسان و پیمانکاران در حال دریافت و بررسی است.
دبیر کارگروه اجرایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران پردیس تأکید کرد: بررسیها نشان میدهد مردم در مشکلات بهوجودآمده هیچ نقشی نداشتهاند و تمامی تعهدات خود را انجام دادهاند. به گفته وی، هدف این تحقیق و تفحص علاوه بر شناسایی تخلفات احتمالی و ارجاع موارد به مراجع ذیصلاح، کمک به تسریع در رفع مشکلات مردم و تکمیل پروژههای نیمهتمام است.
وی همچنین از پیشرفت حدود ۵۰ درصدی فرآیند تحقیق و تفحص خبر داد و ابراز امیدواری کرد گزارش نهایی در بازه زمانی قانونی تعیینشده تکمیل و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.