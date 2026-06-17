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عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بازسازی و نوسازی تأسیسات نفتی و پتروشیمی را اولویت اصلی کشور دانست و بیان کرد: با مدیریتی که در مجموعه صنعت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد، بدونشک این تأسیسات در سریعترین زمان ممکن بازسازی و وارد مدار تولید میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی نخعی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ایران امکان توسعه زیادی در بخشهای بالادستی و تکمیلی دارد، بیان کرد: ظرفیت بینظیری در بخش پتروشیمی وجود دارد، این صنعت میتواند با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی، محصولات متنوعی را روانه بازار کند.
وی افزود: استفاده از نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن به سمت فعالیتهای تولیدی، مسئلهای است که به اتفاق، مورد تایید همه مسئولان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. صنعت پتروشیمی میتواند به عنوان یک صنعت ارزآور بخشی از نیازهای ارزی کشور را تامین کند و با یک برنامهریزی جامع و هدفمند میتوان منابع سرگردان را به سمت توسعه این صنعت سوق داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: رگولاتوری و ایجاد همگرایی یکی از مهمترین عوامل در مسیر توسعه صنعت ارزشآفرین پتروشیمی است و به عبارت دیگر رکن توسعه این صنعت به شمار میرود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتواند نقشهای نظارتی و حاکمیتی را ایفا کند و رگولاتور و تنظیم کننده فعالیت پتروشیمیها باشد.
نخعی بازسازی و نوسازی تأسیسات نفتی و پتروشیمی را اولویت اصلی کشور دانست و بیان کرد: با مدیریتی که در مجموعه صنعت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد، بدونشک این تأسیسات در سریعترین زمان ممکن بازسازی و وارد مدار تولید میشوند.