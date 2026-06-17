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نشست ماقبل نهایی ثبتنام کاروان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا، ظهر امروز به صورت برخط برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست ماقبل نهایی ثبتنام کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا امروز به صورت برخط برگزار شد.
در این نشست دو ساعته که با حضور اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران، مسئولان واحد بینالملل کمیته ملی المپیک و نمایندگان کمیته برگزاری بازیها برگزار شد، موضوعات مرتبط با فرآیند ثبتنام اعضای کاروان ایران مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه، پرسشها و ابهامات موجود درباره مراحل ثبتنام، الزامات و روندهای اجرایی مطرح و پس از تبادل نظر با مسئولان مربوطه، مقرر شد پاسخ سوالات کمیته ملی المپیک ایران رسما طی هفته آتی پاسخ داده شود و ابهامات مورد نظر رفع گردد.
در این نشست، علاوه بر اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران، عاطفه اسلامیان مدیر واحد بینالملل و فاطمه موسویزاده از واحد بینالملل نیز حضور داشتند.