تخفیف ۲۸ درصدی پرداخت نقدی عوارض شهرسازی در تهران
تمامی پرداختهای نقدی برای عوارض صدور پروانه ساختمانی در تهران، تا پایان خرداد، مشمول تخفیف ۲۸ درصدی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حمید کوچکی درباره میزان تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۵ گفت: شهروندانی که تا پایان خرداد، اقدام به پرداخت عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی کنند، از ۲۸ درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان اینکه تخفیف پرداختهای نقدی صدور پروانه ساختمانی در سال جاری بهصورت پلکانی و کاهشی اعمال میشود، افزود: این فرصت برای تمامی متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران فراهم شده است.
معاون درآمدهای عمومی اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران تأکید کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان خرداد سال جاری، نسبت به تسویه نقدی عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی اقدام کنند، میتوانند از این مشوق بهرهمند شوند.
بر این اساس، متقاضیان صدور پروانه ساختمانی تا روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند تا با پرداخت نقدی عوارض شهرسازی، از تخفیف ویژه ۲۸ درصدی بهرهمند شوند.