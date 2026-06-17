واحد جدید پرورش شترمرغ با ظرفیت ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه در شهرستان بوانات به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، طرح واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه، تولید سالانه ۱۲۰ تن گوشت قرمز و هشت هزار تخم شترمرغ در بوانات افتتاح شد.

علی فلاحی افزود: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با هزینه ۱۹۴ میلیارد ریال تسهیلات ثابت و ۱۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: این طرح زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۳ نفر و فرصت شغلی موقت و فصلی برای بیش از ۱۳۰ نفر را فراهم کرده است.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.