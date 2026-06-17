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تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای بر ضرورت حفظ انسجام ملی در مقابل جنگ ترکیب دشمن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای حضور مقتدرانه و مستمر مردم در بیش از ۱۰۰ شب گذشته در خیابان ها، تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای، بر ضرورت حفظ انسجام ملی در مقابل جنگ ترکیب دشمن تاکید کرد. در این بیانیه گفته شده است حضور مقتدرانه مردم در خیابان، قدرت نیروهای نظامی را دوچندان کرده و آثار استیصال در جبهه دشمن را نمایان نموده است.
متن این بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که اکنون پس از حدود ۱۰۶ شب از تجمعات مردمی در محکومیت جنگ تحمیلی سوم از سوی آمریکا و اسرائیل و مطالبه برخورد قاطع با دشمن، ضروری به نظر میرسد حفظ انسجام و وحدت ملی است که امروزه مورد هجمه جنگ ترکیبی دشمن قرار گرفته است؛ به راستی حضور مقتدرانه مردم در خیابان، قدرت نیروهای نظامی را دوچندان کرده و آثار استیصال در جبهه دشمن را نمایان نموده است.
از این رو تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبی در صفوف مردم یکی از مهمترین حربهها برای سست کردن حضور مردمی در خیابان است لذا توصیه میشود که مردم همانطور که در پیام رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) آمده است؛ اولاً خیابان را ترک ننمایند و ثانیاً از هرگونه اقدام موجب اختلاف بپرهیزند.
از سوی دیگر از دستگاه دیپلماسی و کارگزاران نظام اسلامی میخواهیم که با محاسبه دقیق و به معنای واقعی به دور از هرگونه خطای محاسباتی قدم بردارند و اسلام و خطوط تعیین شده توسط ولی فقیه حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند.
دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی وخارج حوزه علمیه قم