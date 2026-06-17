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کتاب «بیرون زِ خیال» حاصل تلاش شاعرانی است که سالهای متمادی در راستای احیای فرهنگ ایثار و شهادت با بال شوق، از عشق، از پرواز، از شهید و از عاشورا سرودند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «بیرون زِ خیال»؛ نوشته علی داودی جاوید در ۱۸۸ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه در انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.
این کتاب حاصل تلاش شاعرانی است که سالهای متمادی در راستای احیای فرهنگ ایثار و شهادت با بال شوق از عشق، از پرواز، از شهید و از عاشورا سرودند.
در بخشهایی از این کتاب میخوانیم:
«وقتی که میخواهی پرواز کنی باید راه آسمانها را بلد باشی. باید بتوانی مسیر را بیابی بدون اینکه گم شوی. برای گم نشدن نشانههایی لازم است؛ ستارههایی لازم است ستارههایی که میسوزند تا راه را به تو نشان دهند. باید در این سفر پا را از خیال فراتر بگذاری، آری باید بروی "بیرون زخیال! " شاعران که خود وارث نور و خرد و روشنیاند، در آسمان عشق غوطه میزنند پرواز میکنند و دل را به دریا میسپارند تا راههای آسمان را پیدا کنند. شهدا ستارههای این سفرند، سفری دور از خیال! میسوزند تا پیش پا و چشم تو روشن شود. گم نشوی و از پروانه شدن بسرایی، شهدا شمع محفل بشریتند.
کار هر کس نیست با شهیدان همسفر شدن! از شهیدان سرودن توفیق میخواهد، دل صاف و باطن با صفا میخواهد، اصلا باید شهید باشی تا بتوانی از شهدا بگویی! شهیدان را شهیدان میشناسند، کوچههای ایران راههایی منتهی به آسمانند و نام هرشهید ستارهای است تا راه را گم نکنیم...»
در بخشی از این کتاب حمید عزیز آبادی میگوید:
شب از عطر تو پرکرده هوارو
تموم غربت این جاده هارو
تو از یاد شقایقها نمیری
تبرک کرده اسمت کوچه هارو...
این کتاب با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۲۰۰ هزارتومان منتشر شده است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی (۶۵۶ و ۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.