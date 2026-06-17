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نشست هماندیشی تبیین سازوکارهای نظارتی کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری در قالب فرایند «رسیدگی سریع شکایات نفت (رسن)» با حضور معاونان پشتیبانی و بازرسان شرکتهای اصلی صنعت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماندیشی تبیین سازوکارهای نظارتی کاهش مصرف انرژی با هدف تبیین سازوکارهای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیت سامانه تلفنی رسیدگی سریع شکایات نفت (رسن) در دریافت و پیگیری گزارشهای مرتبط با رعایت الزامهای کاهش مصرف انرژی و اقدامهای صرفهجویانه در ساختمانهای اداری صنعت نفت برگزار شد.
در این نشست، محمدرضا پیرزادیجهرمی، معاون رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق شهروندی اداره کل بازرسی وزارت نفت، با تشریح اهداف راهاندازی سامانه «رسن» بیان کرد: این سامانه در مرحله نخست با هدف شنیدن صدای کارکنان و بهرهگیری از دیدگاهها و گزارشهای آنان در مسیر اصلاح، بهبود و ارتقای فرایندهای سازمانی راهاندازی شده است.
وی با اشاره به تأکیدهای وزیر نفت بر مدیریت مصرف انرژی افزود: از ظرفیت سامانه رسن برای دریافت گزارشهای مربوط به نحوه رعایت الزامهای کاهش مصرف انرژی، اجرای برنامههای صرفهجویی و پایش اقدامهای مرتبط در ساختمانهای اداری صنعت نفت استفاده میشود.
معاون رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق شهروندی اداره کل بازرسی وزارت نفت همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری و همافزایی همه واحدهای ذیربط در بررسی، پیگیری و رفع موارد ارجاعی از طریق سامانه رسن، گفت: توسعه سامانههای رسیدگی به شکایات، گسترش نظارت همگانی، افزایش رضایتمندی کارکنان و ارائه بازخوردهای مؤثر به مدیران از مهمترین اهداف بهرهبرداری از این سامانه به شمار میرود.
در ادامه این نشست، بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر میان واحدهای اجرایی و نظارتی با توجه به شرایط موجود در کشور، ناترازی انرژی و لزوم نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی تأکید شد. حاضران همچنین استفاده از ظرفیتهای مدیریتی برای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمانهای اداری صنعت نفت را ضروری دانستند.
براساس این گزارش، سامانه تلفنی رسیدگی سریع شکایات نفت (رسن) اداره کل بازرسی وزارت نفت از طریق خطوط شرکتی ۱۲۲ و ۲۲۱۲۲ و از طریق خط شهری ۸۴۱۸۲۱۲۲ در ساعات اداری در دسترس کارکنان صنعت نفت قرار دارد. مقدمات بهرهبرداری از این سامانه بهصورت ۲۴ ساعته نیز در دست اقدام است.