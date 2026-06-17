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فرماندار هشترود خبر داد: در سال گذشته در این شهرستان ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات جمعآوری شده که ۹۵ درصد از تحقق برنامه انجام یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی در گردهمایی عاملان زکات شهرستان هشترود افزود: مردم هشترود در مناسبتهای مختلف با مشارکت خود برای رفع مشکل نیازمندان به یاری آنان میشتابند و از این رو هم در پرداخت زکات پیشگام خواهند بود.
وی گفت: زکات جمع آوری شده در هفت پروژه عمرانی شامل مساجد و غسالخانههای روستایی، بیماران صعب العلاج و هزینههای تحصیلی دانش آموزان صرف شده است.
حسنی زکات را بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی یاد کرد و با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی زکات در جامعه ادامه داد: این فریضه الهی وظیفهای همگانی در برقراری عدالت اجتماعی است و تحقق آن تنها با احساس مسئولیت مردم، مسئولان و کارکنان امکانپذیر خواهد بود، نه فقط با دستورات اداری و بودجههای دولتی.
فرماندار هشترود گفت: تحقق برنامه امسال زکات ۱۲ میلیارد تومان است و ۱۸۰ عامل زکات در شهرستان باید تلاش کنند از تحقق برنامه امسال جلوتر باشیم.