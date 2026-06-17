مادر شهید میکائیل میردورقی، شهید خوزستانی که حملات صهیونی-آمریکایی به مدرسه میناب به شهادت رسید، از تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ باعنوان کاروان میناب ۱۶۸ قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مادر دانش آموز شهید میکائیل میردورقی که در حملات صهیونی-آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسید، از حرکت ارزشمند ملی پوشان ایران که با عنوان میناب ۱۶۸ در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ حضور یافتند و یاد و خاطره ۱۶۸ دانش آموز شهید مدرسه میناب در جنگ تحمیلی سوم را گرامی داشتند، قدردانی کرد.

وی این اقدام کاروان میناب ۱۶۸ را آرامش بخش و افتخارآفرین توصیف کرد.

میکائیل، کلاس سوم دبستان بود و ۹ ساله داشت که در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و روز اول جنگ که موشک‌های آمریکایی از راه رسیدند، او و ۱۶۷ دانش‌آموز دختر و پسر در مدرسه غیرانتفاعی «شجره طیبه» میناب و به شهادت رسیدند.