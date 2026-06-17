رئیس قرارگاه اربعین در مرز چذابه با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل سریع زیرساخت‌های این گذرگاه مرزی، خواستار بسیج تمام امکانات برای آماده‌سازی محل اسکان اتباع خارجی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی پیش از اوج سفر‌های اربعین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، عبدالرضا سعیدی‌نیا با اشاره به افزایش چشمگیر تردد اتباع خارجی در روز‌های پایانی منتهی به اربعین حسینی اظهار کرد: تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هجوم اتباع خارجی به مرز در روز‌های پایانی به اوج خود می‌رسد لذا اتخاذ تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه اسکان، از هم‌اکنون ضروری است تا زائران و مسافران با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه سوله در نظر گرفته شده برای اسکان اتباع خارجی در مرز چذابه طبق مصوبه ستاد اربعین، هنوز تکمیل نشده است افزود: با دستور استاندار خوزستان، مقرر شد تا این طرح مهم هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد و در اختیار زائران قرار گیرد که این امر نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های ذیربط است.

رییس قرارگاه اربعین در مرز چذابه همزمانی مراسم پیاده روی اربعین امسال با تشییع پیکر «رهبر شهید» را یک رویداد مهم و تاثیرگذار بر افزایش تردد‌ها دانست و تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود برادران عراقی برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهیدمان، از مرز‌های استان خوزستان وارد کشور شوند که این مهم، ضرورت آماده‌سازی کامل و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مرزی را دوچندان می‌کند.

سعیدی‌نیا اهمیت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه نصب فیبر نوری در مرز را مورد تاکید قرار داد و گفت: زیرساخت فیبر نوری نقشی کلیدی در فرآیند صدور گذرنامه و تسریع در روند تردد زائران ایفا می‌کند و تکمیل آن از اولویت‌های اساسی است.

وی در ادامه به چالش‌های مربوط به تردد اتباع خارجی اشاره کرد و افزود: برای جلوگیری از انبوه جمعیت در مرز، صدور روادید در عمق کشور انجام خواهد شد.

رییس قرارگاه اربعین در مرز چذابه از تلاش‌های صورت گرفته در مرز چذابه قدردانی کرد و خواستار حضور فعال‌تر و پای کار دستگاه‌های اجرایی شد.

وی افزود: با وجود اقدامات انجام شده، انتظار می‌رود با هم‌افزایی و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های حیاتی مرز باشیم تا بتوانیم میزبانی شایسته برای زائران اربعین و همچنین میهمانان ویژه مراسم تشییع «رهبر شهید» باشیم.