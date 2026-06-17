به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات که از فردا پنجشنبه ۲۸ خردادماه در شهر بالی اندونزی آغاز می‌شود. تیم ایران در دو بخش کاتا و کومیته مردان و زنان در این رویداد حاضر شده است.

نمایندگان ایران به شرح زیر به مصاف حریفان می‌روند:

بانوان

کاتای انفرادی: فاطمه صادقی پس از استراحت در دور اول با کاتارویی از کره جنوبی

کاتای تیمی با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی دور نخست با اندونزی و سپس در صورت پیروزی با تیم ویتنام

کومیته انفرادی:

وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمنیار دور اول استراحت سپس با نماینده کشور میزبان

وزن ۵۵- کیلوگرم، معصومه محسنیان ابتدا با نماینده کویت و در صورت برد با حریفی از هند

وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی با برنده هنگ کنگ و فیلیپین

وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری با حریفی از اندونزی و در صورت پیروزی با برنده تیمور شرقی و اردن

وزن ۶۸+ کیلوگرم لیلا برجعلی با کاراته کایی از تایلند و در صورت برد با برنده فیلیپین و ازبکستان

در کومیته تیمی با ترکیب سارا بهمنیار، مبینا حیدری، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و حنانه صالحی، ابتدا با چین تایپه و در صورت برتری با برنده ازبکستان و هنگ کنگ

مردان

کاتای انفرادی: علی زند دور نخست با کاتارویی از ویتنام و در صورت برد با حریفی از فیلیپین

کاتای تیمی با ترکیب مهدی شاهین، متین فریمند، مبین جباری و سهند اسلامی دور نخست با تیم چین تایپه و در صورت برد با برنده ماکائو و عربستان

کومیته انفرادی:

وزن ۵۵- کیلوگرم، بهنام دهقان‌زاده پس از استراحت در دور اول به مصاف برنده عمان و ازبکستان

وزن ۶۰- کیلوگرم، سیدامیر حسینی دور نخست با حریفی از کره جنوبی و در صورت برتری با نماینده هنگ کنگ

وزن ۶۷- کیلوگرم، هادی کیانی پس از مبارزه با حریفی از قزاقستان و در صورت پیروزی با برنده قرقیزستان و کره جنوبی

وزن ۷۵- کیلوگرم مرتضی نعمتی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده ازبکستان و نپال

وزن ۸۴- کیلوگرم، علی‌اصغر آسیابری پس از استراحت در دور اول با بنده نپال و مالزی

وزن ۸۴+ کیلوگرم محمود نعمتی دور نخست با حریفی از کویت و در ادامه در صورت برد با برنده نپال و چین تایپه

کومیته تیمی با ترکیب بهمن عسگری، صالح اباذری، مهدی عاشوری، مهدی شهگل، مهدی گنج زاده و اسماعیل معتمدی پس از استراحت در دور نخست با تیم نپال

در روز نخست رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا که از فردا آغاز می‌شود؛ ۴ نماینده کشورمان، فاطمه صادقی و علی زند در کاتای انفرادی، بهنام دهقان‌زاده در وزن ۵۵- کیلوگرم و سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم به میدان خواهند رفت.