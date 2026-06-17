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بیستودومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا قرعه کشی شد تا نمایندگان کشورمان از فردا پنج شنبه به مصاف حریفان بروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات که از فردا پنجشنبه ۲۸ خردادماه در شهر بالی اندونزی آغاز میشود. تیم ایران در دو بخش کاتا و کومیته مردان و زنان در این رویداد حاضر شده است.
نمایندگان ایران به شرح زیر به مصاف حریفان میروند:
بانوان
کاتای انفرادی: فاطمه صادقی پس از استراحت در دور اول با کاتارویی از کره جنوبی
کاتای تیمی با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی دور نخست با اندونزی و سپس در صورت پیروزی با تیم ویتنام
کومیته انفرادی:
وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمنیار دور اول استراحت سپس با نماینده کشور میزبان
وزن ۵۵- کیلوگرم، معصومه محسنیان ابتدا با نماینده کویت و در صورت برد با حریفی از هند
وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی با برنده هنگ کنگ و فیلیپین
وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری با حریفی از اندونزی و در صورت پیروزی با برنده تیمور شرقی و اردن
وزن ۶۸+ کیلوگرم لیلا برجعلی با کاراته کایی از تایلند و در صورت برد با برنده فیلیپین و ازبکستان
در کومیته تیمی با ترکیب سارا بهمنیار، مبینا حیدری، فاطمهزهرا سعیدآبادی و حنانه صالحی، ابتدا با چین تایپه و در صورت برتری با برنده ازبکستان و هنگ کنگ
مردان
کاتای انفرادی: علی زند دور نخست با کاتارویی از ویتنام و در صورت برد با حریفی از فیلیپین
کاتای تیمی با ترکیب مهدی شاهین، متین فریمند، مبین جباری و سهند اسلامی دور نخست با تیم چین تایپه و در صورت برد با برنده ماکائو و عربستان
کومیته انفرادی:
وزن ۵۵- کیلوگرم، بهنام دهقانزاده پس از استراحت در دور اول به مصاف برنده عمان و ازبکستان
وزن ۶۰- کیلوگرم، سیدامیر حسینی دور نخست با حریفی از کره جنوبی و در صورت برتری با نماینده هنگ کنگ
وزن ۶۷- کیلوگرم، هادی کیانی پس از مبارزه با حریفی از قزاقستان و در صورت پیروزی با برنده قرقیزستان و کره جنوبی
وزن ۷۵- کیلوگرم مرتضی نعمتی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده ازبکستان و نپال
وزن ۸۴- کیلوگرم، علیاصغر آسیابری پس از استراحت در دور اول با بنده نپال و مالزی
وزن ۸۴+ کیلوگرم محمود نعمتی دور نخست با حریفی از کویت و در ادامه در صورت برد با برنده نپال و چین تایپه
کومیته تیمی با ترکیب بهمن عسگری، صالح اباذری، مهدی عاشوری، مهدی شهگل، مهدی گنج زاده و اسماعیل معتمدی پس از استراحت در دور نخست با تیم نپال
در روز نخست رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا که از فردا آغاز میشود؛ ۴ نماینده کشورمان، فاطمه صادقی و علی زند در کاتای انفرادی، بهنام دهقانزاده در وزن ۵۵- کیلوگرم و سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم به میدان خواهند رفت.