معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های مهم برق در مهران گفت: با افتتاح ۶.۴ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، ظرفیت انرژی خورشیدی استان ایلام در مقایسه با ابتدای دولت چهاردهم ۷.۵ برابر شده و تا پایان تابستان به ۱۵ برابر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضایی در حاشیه افتتاح نیروگاه ۶ مگاواتی دول‌منیری اظهار کرد: استان ایلام به عنوان یکی از استان‌های مهم و راهبردی کشور در حوزه تأمین انرژی، علاوه بر موقعیت مرزی، به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران عتبات عالیات به‌ویژه در ایام اربعین، عرفه، تاسوعا و عاشورا و همچنین نوروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در سفر معاون اول رئیس‌جمهور به استان، طرح‌های مهمی با اعتباری بالغ بر ۸۲۰ میلیارد تومان برای افزایش پایداری شبکه برق منطقه مرزی مهران به بهره‌برداری رسید که شامل خطوط انتقال، خطوط توزیع و پست برق مهران ۲ است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه نخستین بهره‌برداران این پروژه‌ها مردم بومی منطقه هستند، تصریح کرد: در کنار مردم، زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیز از خدمات پایدارتر و باکیفیت‌تر آب و برق بهره‌مند خواهند شد.

رضایی همچنین از افتتاح ۶.۴ مگاوات ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر استان نسبت به ابتدای دولت چهاردهم ۷.۵ برابر شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان این ظرفیت به ۱۵ برابر افزایش یابد و با تلاش همکاران صنعت برق، تا پایان سال به ۱۰۰ برابر ظرفیت ابتدای دولت چهاردهم برسد.

وی کاهش مصرف برق را از دیگر دستاورد‌های مهم استان عنوان کرد و افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، مصرف برق در استان ایلام ۹ درصد کاهش یافته که رقم قابل توجهی است. این میزان در بخش عمومی و اداری به ۱۴ درصد رسیده و مقرر شده با مشارکت مردم در فصل تابستان، حداقل۳ درصد دیگر نیز کاهش مصرف محقق شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: در این سفر، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز با امضای نمادین پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» به این حرکت ملی پیوست و امیدواریم با همراهی مردم شریف، غیور و مقاوم استان ایلام، شاهد صرفه‌جویی بیشتر در مصرف انرژی برق به‌ویژه در روز‌های گرم تابستان باشیم.