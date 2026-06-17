طرح بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به مجتمع دامی شهر ایزدخواست به طول ۳ هزار متر مربع در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، طرح آسفالت جاده منتهی به مجتمع دامی شهر ایزدخواست به طول سه هزار متر مربع و عرض ۶ مترمربع در حال اجرا است.

محمدحسین خسروی بیان کرد: این طرح با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال خودیاری بهره برداران و با مساحت آسفالت ریزی ۱۸ هزار متر مربع در ایزدخواست اجرا می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.