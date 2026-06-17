با اجرای رزمایش «طرح مهتاب» در استان مرکزی، ۱۱۸ دستگاه کنتور معیوب، تعویض و ۴۹ مورد انشعاب غیرمجاز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از تعویض ۱۱۸ دستگاه کنتور معیوب و کشف ۴۹ مورد انشعاب غیرمجاز در جریان اجرای طرح مهتاب خبر داد.

محمد نیکویی افزود: این مانور با حضور ۳۷ گروه عملیاتی و با هدف مدیریت و کاهش تلفات شبکه برق در سطح استان برگزار شد و طی آن ۲۱۲ مورد آزمایش و بازرسی فنی از کنتور‌های مشترکان به عمل آمد.

نیکویی گفت: در این بازرسی‌ها، ۴۴ مورد کنتور خطادار شناسایی، ۱۱۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض و همچنین ۴۹ مورد انشعاب غیرمجاز برق کشف و جمع‌آوری شد.

او با اشاره به جمع‌آوری ۱۱۸ متر کابل غیرمجاز در این طرح ابراز داشت: با اجرای این اقدامات، مجموعاً ۱۱۰ کیلووات از توان مصرفی شبکه کاسته شد که نقش مؤثری در پایداری و کاهش تلفات شبکه برق استان دارد.