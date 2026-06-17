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هافبک پرتغالی فصل قبل تیم فوتبال منچسترسیتی به باشگاه رئال مادرید پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه رئال مادرید به صورت رسمی از جذب برناردو سیلوا خبر داد تا یکی از بزرگترین پروندههای نقلوانتقالاتی تابستان به سرانجام برسد. هافبک ملیپوش پرتغالی که پس از سالها حضور موفق در منچسترسیتی به پایان همکاری خود با این تیم رسید، با قراردادی تا تابستان ۲۰۲۸ به جمع سفیدپوشان مادرید ملحق شد و در صورت توافق طرفین، امکان تمدید قرارداد او برای یک فصل دیگر نیز وجود خواهد داشت.
سیلوا که این روزها همراه تیم ملی پرتغال در رقابتهای جام جهانی حضور دارد، پس از هفتهها گمانهزنی درباره آیندهاش سرانجام مقصد نهایی خود را انتخاب کرد. در حالی که نام باشگاههایی، چون بارسلونا و اتلتیکو مادرید نیز در میان مشتریان جدی این بازیکن دیده میشد، رئال مادرید توانست در رقابت برای جذب این ستاره ۳۱ ساله از سایر مدعیان پیشی بگیرد.
مدیران رئال از مدتها قبل وضعیت این بازیکن را زیر نظر داشتند، اما طی روزهای پایانی مذاکرات، روند انتقال شتاب بیشتری گرفت و در نهایت توافق نهایی میان دو طرف حاصل شد. سیلوا که یکی از مهرههای کلیدی دوران طلایی منچسترسیتی تحت هدایت پپ گواردیولا بود، حالا با کارنامهای درخشان و تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال اروپا راهی سانتیاگو برنابئو شده است.