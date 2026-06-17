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مادر جوان لامردی که به دلیل بارداری پرخطر به بیمارستان این شهرستان مراجعه کرده بود با بالگرد هوایی به شیراز انتقال یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر فرودگاه بین المللی شهدای لامِرد گفت: مادر جوان لامردی که به علت تشخیص بارداری پرخطر در بیمارستان حاج محمود حاج حیدر این شهرستان بستری شده بود با درخواست فوریتهای پزشکی و اعلام نیاز به اعزام فوری به بیمارستان شهید فقیهی شیراز، با اوژانس هوایی برای ادامه روند درمان به شیراز اعزام شد.
عزیزی افزود: بر اساس اعلام پزشکان ، حال مادر پس از رسیدن به بیمارستان شهید فقیهی مساعد اعلام شده است.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.