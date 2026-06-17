معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تأکید بر نظارت دقیق بر فرآیند ثبت‌نام و شهریه مدارس غیردولتی گفت: هیچ مدرسه‌ای حق دریافت مبالغ غیرقانونی ندارد و با هرگونه تخلف و رفتار سلیقه‌ای برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزای صداوسیما، احمد محمودزاده افزود: در مدارس غیردولتی به دلیل محدود بودن ظرفیت‌ها، پیش‌ثبت‌نام‌ها از ماه‌های پایانی سال آغاز می‌شود، اما ثبت‌نام رسمی از اول خردادماه انجام شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: ثبت‌نام میان‌پایه‌ها و ورودی‌های جدید با درخواست اولیا انجام می‌شود و این فرآیند تا آغاز سال تحصیلی ادامه دارد. در مواردی نیز برای پوشش کامل دانش‌آموزان، ثبت‌نام‌ها حتی تا مهرماه ادامه پیدا می‌کند.

معیار‌های پذیرش در مدارس پرمتقاضی

وی درباره نحوه پذیرش دانش‌آموزان در مدارس دارای متقاضی زیاد گفت: برخی مدارس به دلیل محدودیت ظرفیت و تعداد بالای متقاضیان، از معیار‌هایی همچون مصاحبه، آزمون یا بررسی سوابق و کارنامه تحصیلی دانش‌آموزان استفاده می‌کنند.

محمودزاده افزود: طبق قانون، ۲۰ درصد ظرفیت مدارس غیردولتی به محدوده جغرافیایی اختصاص دارد و ۸۰ درصد ظرفیت می‌تواند از سایر مناطق تکمیل شود.

شهریه مدارس بر اساس شاخص‌های قانونی تعیین می‌شود

محمودزاده با اشاره به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی گفت: الگوی افزایش شهریه در فروردین‌ماه به استان‌ها ابلاغ شده و بر اساس آن، مؤسسان درخواست‌های خود را برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ثبت کرده‌اند. شورای تعیین شهریه در مناطق آموزشی با حضور مدیر منطقه، نمایندگان مؤسسان و انجمن اولیا و مربیان درخواست‌ها را بررسی می‌کند و پس از تأیید، شهریه‌ها از سوی استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی گفت: فرآیند تعیین شهریه از فروردین آغاز شده و تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت و امسال برای حدود ۲۱ هزار مدرسه و ۲۰ هزار آموزشگاه شهریه تعیین خواهد شد.

کف شهریه مدارس غیردولتی

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حداقل شهریه‌های تعیین شده اظهار کرد: کف شهریه در دوره ابتدایی حدود ۲۰ میلیون تومان، در متوسطه اول ۲۲ میلیون تومان، در متوسطه دوم ۲۵ میلیون تومان و در هنرستان‌ها ۲۸ میلیون تومان تعیین شده است.

وی درباره سقف شهریه‌ها نیز گفت: پس از نهایی شدن فرآیند بررسی و ابلاغ شهریه‌ها، سقف شهریه مدارس در مردادماه اعلام خواهد شد.

هفت شاخص اصلی در تعیین شهریه

محمودزاده تأکید کرد: دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقه‌ای، نرخ تورم و نیروی انسانی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین شهریه مدارس غیردولتی هستند.

وی افزود: کیفیت آموزشی به تنهایی شامل حدود ۱۵۰ شاخص است که برای هر مدرسه به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود.

رونمایی از سامانه جدید مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از رونمایی سامانه جدید این سازمان در هفته آینده خبر داد و گفت: این سامانه براساس تکلیف قانونی ماده ۱۸ مکرر طراحی شده و تمامی سامانه‌های موجود در آن تجمیع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون نیز اطلاعات مربوط به شهریه‌ها و فعالیت مدارس از طریق سامانه مشارکت‌ها در دسترس است.

نظارت مستمر بر عملکرد مدارس

محمودزاده با بیان اینکه نظارت بر مدارس به‌صورت سامانه‌ای و میدانی انجام می‌شود، گفت: اولیا می‌توانند شکایت‌ها و گزارش‌های خود را ثبت کنند و همچنین تیم‌های نظارتی در مناطق مختلف بر فرآیند ثبت‌نام و دریافت شهریه نظارت دارند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر با حدود ۱۳۰۰ مدرسه متخلف در کشور برخورد شده که از این تعداد، ۹۷۷ مورد به تعطیلی موقت یا دائم منجر شده است.

تخلفات شهریه‌ای با عودت وجه پیگیری می‌شود

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در حوزه شهریه، بازگرداندن وجوه اضافی دریافت‌شده یکی از مهم‌ترین ابزار‌های برخورد با تخلفات است و در صورت تکرار تخلف، پرونده مدارس تا مرحله تعطیلی نیز پیگیری می‌شود.

وی گفت: در ایام اخیر ۴۷ مورد شکایت درباره دریافت شهریه بررسی شده و موارد لازم پیگیری و تعیین تکلیف شده است.

تفکیک شهریه آموزشی از هزینه خدمات جانبی

محمودزاده با اشاره به برخی گلایه‌های خانواده‌ها درباره هزینه‌های مدارس گفت: باید میان شهریه آموزشی و هزینه خدمات جانبی مانند آموزش زبان، شنا، سرویس ایاب و ذهاب، غذا و میان‌وعده تفکیک قائل شد. بسیاری از این خدمات جزو برنامه درسی رسمی مدارس نیستند و در صورت ارائه، هزینه آنها جداگانه محاسبه می‌شود.

هشدار به مدارس دارای عملکرد آموزشی ضعیف

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از پایش مستمر عملکرد آموزشی مدارس خبر داد و گفت: نتایج آموزشی مدارس به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود و برای مدارسی که میانگین نمرات آنها پایین‌تر از حد تعیین شده باشد، هشدار صادر خواهد شد.

وی افزود: در صورت تداوم ضعف آموزشی و عدم اصلاح وضعیت، امکان لغو مجوز فعالیت مدارس نیز وجود دارد.

تکلیف شهریه در دوران آموزش غیرحضوری

محمودزاده درباره مطالبه برخی خانواده‌ها برای کاهش شهریه به دلیل برگزاری بخشی از آموزش‌ها به‌صورت مجازی گفت: در بخش فعالیت‌های آموزشی و فوق‌برنامه کاهش شهریه‌ای در نظر گرفته نشده است، زیرا هزینه‌های مدارس از جمله حقوق معلمان، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های جاری همچنان برقرار بوده است. با این حال، هزینه خدماتی که ارائه نشده‌اند، از جمله غذا، میان‌وعده، سرویس ایاب و ذهاب، اردو‌ها و برخی آموزش‌های خاص مانند شنا، باید به اولیا بازگردانده شود یا در شهریه سال آینده لحاظ شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش با جدیت بر عملکرد مدارس غیردولتی نظارت دارد و هیچ‌گونه تخلف در حوزه ثبت‌نام، شهریه و ارائه خدمات آموزشی قابل اغماض نخواهد بود.