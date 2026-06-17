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نخستین جلسه هماهنگی مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی با تأکید بر استفاده از همه ظرفیتها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیتالله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با بیان اینکه این مراسم از مهمترین رویدادهایی است که باعث اتحاد و همدلی و تجدید پیمان با آرمانهای بلند شهید ملت میشود، مسئولیت اجرای برنامهها را بر عهده سپاه فجر استان گذاشت و افزود |: با همراهی مردم شاهد برپایی برنامههای مختلف در شهرهای استان و حضور مردم در مراسم اصلی تهران و مشهد خواهیم بود.
استاندار فارس هم مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید را یکی از مؤلفههای امنیت ملی دانست و گفت: همه باید در برپایی این مراسم همکاری کنند.
حسینعلی امیری از مردم خواست اخبار مرتبط با برنامههای این ستاد را فقط از رسانه ملی استان پیگیری کنند و تأکید کرد همه دستگاههای اجرایی و فرمانداران باید پای کار بیایند و نیازهای برپایی مراسم احصا و رفع شود.
استاندار فارس افزود : برای انتقال و اسکان افرادی که از استان فارس به تهران یا مشهد سفر میکنند باید کمیته سفر از همین الان برنامهریزی کند تا کسی با مشکل مواجه نشود.