به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با بیان اینکه این مراسم از مهمترین رویداد‌هایی است که باعث اتحاد و همدلی و تجدید پیمان با آرمان‌های بلند شهید ملت می‌شود، مسئولیت اجرای برنامه‌ها را بر عهده سپاه فجر استان گذاشت و افزود |: با همراهی مردم شاهد برپایی برنامه‌های مختلف در شهر‌های استان و حضور مردم در مراسم اصلی تهران و مشهد خواهیم بود.

استاندار فارس هم مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید را یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی دانست و گفت: همه باید در برپایی این مراسم همکاری کنند.

حسینعلی امیری از مردم خواست اخبار مرتبط با برنامه‌های این ستاد را فقط از رسانه ملی استان پیگیری کنند و تأکید کرد همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید پای کار بیایند و نیاز‌های برپایی مراسم احصا و رفع شود.

استاندار فارس افزود : برای انتقال و اسکان افرادی که از استان فارس به تهران یا مشهد سفر می‌کنند باید کمیته سفر از همین الان برنامه‌ریزی کند تا کسی با مشکل مواجه نشود.