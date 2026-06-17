به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان، از شنبه ۳۰ خرداد تا ۹ تیرماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

در این اردو ۶ کشتی گیر مازندرانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای رقابت‌های پیش رو آماده می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید قبل از ساعت ۱۵ روز شنبه ۳۰ خردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری (تهران) امیرمحمد رحیم نیا (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: علی اصغر سلطانی و اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیررضا تیموری زاد (تهران) ابوالفضل کوشکی (لرستان)

۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه (لرستان) امیررضا صفاخیل (البرز)

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (لرستان)

۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (تهران) ابوالفضل حسینی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران) رضا جلیلیان (کرمانشاه)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاک پا و ابوالفضل رحمانی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران) امیرحسین عزیزی (تهران)

سرمربی: احسان امینی

مربیان: بهنام احسان پور و سعید ابراهیمی (مازندران) – رسول دهقان نژاد – بیژن زینی فر – ایمان ملکی

ماساژور: بهادر علیزاده

بدنساز: حمیدرضا سلمانلو

سرپرست: علی معینی پور – سعید قهروی