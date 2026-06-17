محمدی گفت: این اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی صندوق بیمه تامین اجتماعی و کمک‌های نفتی به استان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست کارگروه توسعه مهارت افرینی استان افزود: سال گذشته از محل مهارت آموزی داخلی و خارجی ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردیم.

محمدی مشکل اصلی فضای کسب و کار را ضعف مهارت عنوان کرد و گفت: مهارت ۳۰ درصد بهره وری و ارزش افزوده کسب و کار‌ها را ا فزایش می‌دهد.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اضافه کرد: در تولید علم جزء برترین ها، اما در زمینه مهارت جزء شش کشور آخر جهان قرار داریم.

محمدی با بیان اینکه راهبرد این وزارتخانه آموزش رایگان با مشارکت اتاق بازرکانی، تعاون و سایر مراکز است افزود: باید به کمک مراکز فنی و حرفه‌ای، یازده هنرستان آموزشی تاسیس شود.

استاندار کهکیلویه و بویراحمد هم در این نشست ظرفیت‌های اقتصادی کم نظیراستان اشاره کرد و گفت: با این حال این استان با کمبود نیروی ماهر مواجه است.

رحمانی بر لزوم توسعه و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه در استان تاکید کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان هم گفت: با توسعه آموزش‌های فنی و حرفه ایی و اشتغالزایی، نرخ بیکاری در کهکیلویه و بویراحمد از ۹ و هشت دهم درصد در سال ۱۴۰۳ به ۸ و هفت دهم درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت.

اسدی، آموزش رشته‌های مهارتی به ۲۵ هزار نفر را از عملکرد‌های این اداره کل عنوان کرد و گفت: ۵۰ در صد از این افراد موفق به اخذ مدرک مهارت در ۳۸۳ رشته شدند.

وی گفت:آموزش رشته‌های گیاهان دارویی، نفت و گاز، پتروشیمی، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از الویت‌های آموزشی استان است.