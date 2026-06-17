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مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم از کاهش شدید بارندگیها، افت ذخایر سد ۱۵ خرداد و افزایش فشار بر منابع محدود آبی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد احمدی جبلی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم، در نشست خبری هفته صرفهجویی در مصرف آب با اشاره به شرایط نگرانکننده منابع آبی استان گفت: میزان بارندگی ثبتشده در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حدود ۱۰۰ میلیمتر بوده؛ این در حالی است که میانگین بلندمدت بارش در قم به ۱۵۸ میلیمتر میرسد.
وی افزود: پیش از بارشهای بهاری، میزان بارندگی استان تنها حدود ۵۰ میلیمتر بود و هرچند بارشهای اخیر تا حدودی شرایط را بهبود بخشید، اما قم همچنان در کنار تهران در صدر استانهای بحرانی کشور از نظر تنش آبی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم با اشاره به وضعیت ذخایر سدهای استان گفت: سد کوچری با ذخیره حدود ۱۵۱ میلیون مترمکعب در شرایط مناسبی قرار دارد، اما سد ۱۵ خرداد تنها ۱۶.۵ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد و عملاً به محدوده حجم مرده رسیده است.
به گفته وی، طی سال آبی گذشته در مجموع ۶۵۸ میلیون مترمکعب آب از منابع استان برداشت شده که بیش از ۷۵ درصد آن، معادل ۴۹۷ میلیون مترمکعب، در بخش کشاورزی مصرف شده است. همچنین بخش شرب و بهداشت ۱۵۱ میلیون مترمکعب و بخش صنعت و خدمات تنها ۱۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب استان را به خود اختصاص دادهاند.
وی همچنین از اجرای طرحهای نظارتی برای حفاظت از منابع زیرزمینی خبر داد و گفت: تاکنون ۸۹۵ کنتور هوشمند بر روی چاهها نصب شده و در سه سال گذشته ۵۳۱ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ۵۹۳ حلقه چاه پلمب شده است که نتیجه آن صرفهجویی حدود ۴۱ میلیون مترمکعب آب بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم یکی از چالشهای مهم آینده را تأمین آب مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن دانست و گفت: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید، حدود ۲۷ میلیون مترمکعب به نیاز آبی استان اضافه خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر اهمیت حفظ حقآبههای زیستمحیطی، تصریح کرد: رودخانه شور آخرین جریان طبیعی باقیمانده برای تالاب مره و محیطزیست منطقه است و از حقآبه آن در برابر هرگونه تعرض صیانت خواهد شد.
احمدی جبلی درباره پروژه «علاجبخشی» در سرشاخههای دز نیز توضیح داد: این طرح با هدف کنترل سیلابها و جلوگیری از رسوبگذاری در تونلهای انتقال آب اجرا میشود و ارتباطی با افزایش برداشت آب یا احداث سد جدید ندارد.
وی در پایان با اشاره به تداوم خشکسالی، رشد جمعیت و توسعه شهری، خواستار مشارکت جدی شهروندان در مدیریت مصرف آب شد و تأکید کرد: حفظ پایداری منابع آبی قم بدون همراهی مردم امکانپذیر نخواهد بود.