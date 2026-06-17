مدیرعامل شرکت پست، طرح پایگاه ملی آدرس مبتنی بر مکان «جی نف»، را از دارایی‌های ملی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال دانست وگفت: نشانی استاندارد، ابزاری برای شناسایی دقیق مختصات جغرافیایی و لایه‌های فرهنگی و اجتماعی هر نقطه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیک با تبیین نقشه راه آینده اقتصاد دیجیتال کشور، مفهوم «پستی شدن اقتصاد دیجیتال» را به عنوان چارچوبی راهبردی برای توسعه فراگیر این حوزه تشریح کرد.

احمدی با اشاره به نقش اقتصاد دیجیتال در تحولات اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی، گفت: «هر تراکنش دیجیتال و خدمت هوشمند بر چهار ستون اصلی شامل هویت دیجیتال، نظام‌های پرداخت، هویت مکانی و شبکه لجستیکی قابل اعتماد استوار است.»

وی با تأکید بر تغییر جایگاه شبکه پستی در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: «شبکه پستی دیگر تنها حامل مرسوله نیست، بلکه زیرساختی بنیادین است که فضای دیجیتال را به دنیای واقعی متصل می‌کند و بدون تحقق هویت مکانی استاندارد و لجستیک کارآمد، امکان شکل‌گیری تجارت الکترونیک پایدار و حکمرانی داده‌محور وجود ندارد.»

پروژه «جی‌نف»؛ ثروت ملی برای حکمرانی دیجیتال

مدیرعامل شرکت ملی پست در ادامه به تشریح ابعاد پروژه ملی «جی‌نف» (GNAF) پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ملی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال دانست.

وی تأکید کرد: «نشانی استاندارد صرفاً یک کد ۱۰ رقمی نیست، بلکه ابزاری برای شناسایی دقیق مختصات جغرافیایی و لایه‌های فرهنگی و اجتماعی هر نقطه محسوب می‌شود.»

احمدی از پیشرفت قابل توجه این پروژه در دولت چهاردهم خبر داد و اعلام کرد: «با حمایت‌های رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، پوشش استاندارد‌های نشانی در نقاط شهری به ۸۵ درصد و در نقاط روستایی به ۶۴ درصد رسیده است؛ در حالی که پیش از این، پوشش روستایی در نقطه صفر قرار داشت.»

وی افزود: «تکمیل این زیرساخت ملی با جدیت ادامه خواهد یافت تا این دارایی ارزشمند در خدمت توسعه متوازن کشور قرار گیرد.»

لجستیک؛ شبکه توزیع فرصت در اقتصاد دیجیتال

معاون وزیر ارتباطات لجستیک را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال توصیف کرد و گفت: «بدون لجستیک کارآمد، حتی پیشرفته‌ترین پلتفرم‌ها نیز قادر به خلق ارزش پایدار نخواهند بود.»

وی با اشاره به نقش شبکه پستی در توسعه فرصت‌های اقتصادی، تأکید کرد: «پست، شبکه توزیع فرصت است؛ شبکه‌ای که عرضه و تقاضا را به یکدیگر متصل می‌کند، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و امکان حضور کسب‌وکار‌های خانگی و تولیدکنندگان خرد در بازار‌های بزرگ داخلی و جهانی را فراهم می‌سازد.»

احمدی این روند را مصداقی از دموکراسی اقتصادی دانست و بر نقش شبکه پستی در کاهش شکاف‌های جغرافیایی تأکید کرد.

ضرورت هم‌افزایی برای توسعه تجارت فرامرزی

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به استاندارد‌های اتحادیه جهانی پست، خواستار تقویت همکاری میان شبکه پستی، گمرک و اتحادیه شرکت‌های هواپیمایی شد و این همکاری را لازمه تسهیل تجارت فرامرزی و توسعه خدمات نوین لجستیکی عنوان کرد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، تأکید کرد: «اقتصاد دیجیتال نباید صرفاً با نگاه فناوری‌محور دیده شود، زیرا فناوری تنها زمانی ارزش‌آفرین خواهد بود که بر زیرساخت‌های پایدار و قابل اعتماد استوار باشد.»

وی افزود: «مفهوم پستی شدن اقتصاد دیجیتال صرفاً یک استعاره نیست، بلکه چارچوبی برای هویت‌بخشی مکانی، دسترسی لجستیکی همگانی و اتصال همه کسب‌وکار‌ها به بازارهاست تا هیچ نقطه‌ای از کشور از مشارکت در اقتصاد دیجیتال محروم نماند.»

«آخرین مایل»؛ لحظه شکل‌گیری اعتماد مشتری

معاون وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به اهمیت بعد انسانی خدمات پستی، گفت: «لحظه دریافت کالا یا همان آخرین مایل، لحظه حقیقت در تجارت الکترونیک است.»

وی تصریح کرد: «اعتماد پایدار مشتریان تنها در بستر دیجیتال شکل نمی‌گیرد، بلکه در نقطه تماس فیزیکی با شبکه توزیع ایجاد می‌شود و تجربه کاربری در دریافت خدمت، مهم‌ترین عامل ایجاد ارزش افزوده برای کسب‌وکار‌ها و برند‌ها به شمار می‌رود.»

احمدی در پایان ابراز امیدواری کرد: «شرکت ملی پست با ایفای نقش کلیدی خود در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، همچنان به عنوان ظرفیت‌آفرین برای آحاد جامعه و پیشران توسعه متوازن کشور به فعالیت خود ادامه دهد.»



