به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سال‌ها بود که بیماران قلبی و ریوی پس از جراحی برای بازیابی توان تنفسی خود به دستگاهی نیاز داشتند که نمونه آن از خارج کشور وارد می‌شد، محصولی که علاوه بر هزینه بالا، وابستگی به واردات را نیز به همراه داشت، اما امروز یک خانواده ایرانی با تکیه بر دانش، پشتکار و سال‌ها تلاش توانسته‌اند این نیاز را به فرصتی برای تولید داخلی تبدیل کنند.

داستان از یک دغدغه خانوادگی آغاز شد، پدری که مسیر را هموار کرد، مادری که در تمام مراحل پشتیبان بود و دوقلو‌هایی که هر یک بخشی از پازل این موفقیت را تکمیل کردند.

حاصل این همدلی و تلاش، تأسیس یک شرکت دانش‌بنیان و تولید دستگاه «اسپیرومتر تشویقی» شد، محصولی که به بیماران کمک می‌کند پس از جراحی‌های قلب و قفسه سینه یا ابتلا به بیماری‌های ریوی، عملکرد ریه‌های خود را بازیابند.

احمد حکیمی، مدیرعامل این شرکت فناور، می‌گوید: پیش از این، این دستگاه به‌طور کامل از خارج کشور تأمین می‌شد، اما با انجام مهندسی معکوس، تحقیقات تخصصی و پشت سر گذاشتن مراحل متعدد آزمون و خطا، موفق شدیم نمونه‌ای کاملاً بومی تولید کنیم که از نظر کیفیت با نمونه‌های خارجی رقابت می‌کند.

به گفته او، این دستگاه که پیش‌تر با قیمت‌های چند برابری وارد کشور می‌شد، اکنون با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر در اختیار بیماران قرار می‌گیرد و علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، دسترسی مراکز درمانی به این محصول را نیز تسهیل کرده است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به دستاورد‌های اقتصادی این طرح گفت: تولید داخلی این محصول تاکنون از خروج حدود ۴۰ میلیارد تومان ارز از کشور جلوگیری کرده است، همچنین برای ۱۵ تا ۲۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است و اکنون ظرفیت تولید روزانه هزار دستگاه را داریم.

او افزود: امروز این محصول به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سراسر کشور ارسال می‌شود و سالانه بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه از آن تولید می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد دانش بومی می‌تواند علاوه بر رفع نیاز‌های داخلی، زمینه‌ساز توسعه صنعت تجهیزات پزشکی کشور نیز باشد.

موفقیتی که امروز در قالب یک محصول دانش‌بنیان دیده می‌شود، تنها یک دستاورد صنعتی نیست؛ بلکه روایت خانواده‌ای است که با باور به توان داخلی، مسیری دشوار را طی کردند تا بیماران ایرانی بتوانند با هزینه کمتر و دسترسی آسان‌تر، نفسی عمیق‌تر بکشند.