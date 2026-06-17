در نشست مشترک مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جمعی از فعالان اقتصادی، راهکارهای رفع موانع قانونی و تسهیل فرآیندهای ثبتی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل حسین‌جانی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، در این دیدار با تأکید بر تحول دیجیتال در خدمات ثبتی اظهار داشت: با هدف کاهش مراجعات حضوری و ارتقای شفافیت، سامانه کاتب به عنوان پلتفرم رسمی و یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تمامی فرآیندهای مرتبط با ثبت شرکت و تغییرات را به‌صورت هوشمند پوشش می‌دهد و استفاده از اوراق کاغذی به‌طور کامل حذف شده است.

وی افزود: سامانه کاتب با هدف ارتقای امنیت، ساده‌سازی، خودکارسازی و هوشمندسازی خدمات طراحی شده و فعالان اقتصادی برای ثبت شرکت و اعمال تغییرات باید از این بستر استفاده کنند.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی نیز ضمن بیان برخی مشکلات و موانع قانونی موجود در مسیر ثبت و تغییرات شرکت‌ها، خواستار تسهیل بیشتر فرآیندها و کاهش پیچیدگی‌های اداری شدند.

به گفته مسئولان حاضر، بررسی و رفع این موانع در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، ایجاد یک بستر شفاف، سریع و کم‌هزینه برای فعالان اقتصادی است.