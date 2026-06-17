به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: پرونده قاچاق ۶۰ کارتن پنج کیلویی مغز گردو به ارزش یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال در شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

سرپرست تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی لازم و محرز شدن تخلف انتسابی، علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالای کشف شده محکوم، و جریمه وصول شد.

بهمئی گفت: ماموران نیروی انتظامی پس از تعقیب و گریز یک خودرو و وازگون شده خودرو حامل کالا، کالای به ظن قاچاق را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.