آبفای پیشوا در ادامه برخورد با تخلفات حوزه مصرف آب، ۲۳ رشته انشعاب غیرمجاز آب شرب را در روستای قشلاق معین‌آباد شناسایی و با حکم قضایی قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی اردستانی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پیشوا با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از منابع آب شرب، جلوگیری از هدررفت و تأمین عادلانه آب برای ساکنان، ۲۳ مورد انشعاب غیرمجاز در روستای قشلاق معین‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان شناسایی و با دستور مقام قضایی قطع شد.

وی افزود: این انشعابات که عمدتاً مربوط به باغ‌ویلا‌ها و واحد‌های دامداری بود، توسط اکیپ اجرائیات واحد مشترکین آبفا و با همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا و همراهی عوامل انتظامی جمع‌آوری شد.

اردستانی با تأکید بر اینکه برخورد قاطع با متخلفان از اولویت‌های آبفا در مدیریت مصرف و صیانت از منابع حیاتی است، تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از آب شرب علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب اختلال در توزیع عادلانه این منبع حیاتی می‌شود.

مدیر امور آب و فاضلاب پیشوا در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از آب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.