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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، ضمن اشاره به ضرورت تامین گاز واحدهای تولیدی برای رونق بیشتر و افزایش تولید آنها، گفت: با امضای تفاهمنامه و توافقی که بین شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت گاز خوزستان صورت گرفت، تمام شهرکها و نواحی صنعتی بهزودی از نعمت گاز برخوردار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مهدی چنانی بیان کرد: طی چند سال اخیر بیش از ۲۵۰ کیلومتر شبکه گاز در ۳۶ شهرک و ناحیه صنعتی احداث شده است، توسعه شبکه گاز برای سایر شهرکها و نواحی صنعتی نیز در دست مطالعه و بررسی است و پیشبینی میشود بهزودی بیش از ۹۰ درصد طرحها به اتمام برسند.
وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته گاز مورد نیاز بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان خوزستان تامین شده است، افزود: به منظور توسعه شبکه گاز، سال گذشته بیش از ۳۰ کیلومتر عملیات گازرسانی در دستور کار قرار گرفت که مراحل اجرایی بسیاری از آنها به پایان رسیده و به بهرهبرداری رسیدهاند.
چنانی ضمن اشاره به طرحهای گازرسانی شهرکهای صنعتی اهواز ۲، اندیمشک ۲، ماهشهر، خرمشهر و رامهرمز، گفت: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان تمام تلاش خود را به کار بست تا این طرحها تا پایان سال گذشته به بهرهبرداری برسند و اکنون این شهرکها از مزایای گاز برخوردارند.
وی در ادامه به طرح گازرسانی به شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز اشاره کرد و اظهار داشت: این پروژه، بزرگترین طرح گازرسانی در سطح شهرکهای صنعتی استان است که با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال اجرا شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان ادامه داد: طی چند سال گذشته با پیگیریهای صورتگرفته، هماکنون ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان از نعمت گاز برخوردارند و بر اساس برنامهریزیها و توافقات انجامشده، چند شهرک مهم دیگر نیز پس از طی مراحل مطالعاتی وارد فاز عملیاتی خواهند شد.
وی به توافقات انجامشده با شرکت گاز استان برای گازرسانی به شهرک شماره ۵ اهواز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بزرگترین شبکه گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی استان در این شهرک به طول ۳۰ کیلومتر در حال برنامهریزی است و پس از طی مراحل اولیه و انتخاب پیمانکار، بهزودی عملیاتی خواهد شد.
چنانی افزود: با گازرسانی به شهرک شماره ۵ اهواز، بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
وی به شهرک صنعتی شماره ۴ دزفول اشاره کرد و گفت: عملیات گازرسانی به طول ۶.۵ کیلومتر در این شهرک، پس از ۲۰ سال وارد فاز اجرایی شده است و پیشبینی میشود در سال جاری تولیدکنندگان از این نعمت بهرهمند شوند.
چنانی به شهرک ۲۲ بهمن اهواز اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی در این شهرک سالها در انتظار بهرهمندی از نعمت گاز بودند که عملیات اجرایی و تستهای فنی آن به طول سه کیلومتر انجام شده و بهزودی به شبکه سراسری متصل خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان تاکید کرد: هرچه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشند، به همان تناسب اشتیاق برای سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد؛ به همین منظور توجه به زیرساختها، از جمله توسعه شبکه گاز، میتواند عاملی موثر برای جذب سرمایهگذار باشد.