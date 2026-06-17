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وزیر آموزش و پرورش از آغاز «پویش کارت نشاط» به عنوان یک طرح ملی برای هدایت هدفمند کمکهای مردمی به دانشآموزان نیازمند خبر داد و گفت: در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دانشآموز تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند و این تعداد از سال آینده به ۲ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، علیرضا کاظمی در آیین افتتاح طرح شهید عجمیان، افزود: پویش کارت نشاط» با هدف ساماندهی و تسهیل مشارکت خیرین در حمایت از دانشآموزان مناطق محروم طراحی شده تا کمکهای مردمی به شکلی شفاف، مستقیم و هدفمند به دست جامعه هدف برسد.
وی گفت: بسیاری از خیرین تمایل دارند در حمایت از مدارس و دانشآموزان مناطق محروم مشارکت کنند؛ از این رو سازوکاری فراهم شده است تا افراد بتوانند کمکهای خود را به منطقه، شهر یا حتی دانشآموزان مورد نظرشان اختصاص دهند.
۵۰۰ هزار دانشآموز زیر چتر «کارت نشاط»؛ پوشش ۲ میلیونی در راه است
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همکاری بانک ایرانزمین در اجرای این طرح، گفت: هزینه صدور و توزیع کارتهای نشاط بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که با همراهی این بانک تأمین شده است.
کاظمی ادامه داد: پیش از رونمایی رسمی نیز بیش از ۴۰۰ میلیون تومان کمک مردمی به حساب این پویش واریز شده بود که نشاندهنده استقبال خیرین از این طرح ملی است.
وی خاطرنشان کرد: در فاز نخست، ۵۰۰ هزار دانشآموز از دهکهای پایین درآمدی شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتهاند. در مرحله دوم، این طرح به یک میلیون دانشآموز گسترش خواهد یافت و برنامهریزی شده است که از سال آینده ۲ میلیون دانشآموز از دهکهای یک تا چهار درآمدی از مزایای آن بهرهمند شوند.
بازسازی ۱۲۰۰ مدرسه آسیبدیده و توسعه فعالیتهای جهادی در مدارس
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح شهید عجمیان، گفت: این طرح تنها به بهسازی فضاهای آموزشی محدود نیست، بلکه با رویکردی تربیتی، فرهنگی و مردمی به دنبال تقویت روحیه مشارکت، مسئولیتپذیری و فعالیتهای جهادی در میان دانشآموزان است.
وی تأکید کرد: مدارس باید نماد هویت ملی، فرهنگ ایثار و اقتدار کشور باشند و علاوه بر آموزش، نقش مؤثری در تربیت نسل آینده ایفا کنند.
کاظمی همچنین از بازسازی گسترده مدارس آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر خبر داد و گفت: حدود یکهزار و ۵۰۰ واحد آموزشی در این حوادث آسیب دیدند که تاکنون یکهزار و ۲۰۰ مدرسه و بین ۶ تا ۷ هزار کلاس درس بازسازی و ترمیم شدهاند.
وزیر آموزش و پرورش در پایان خواستار گسترش گروههای جهادی در مدارس شد و بر افزایش مشارکت دانشآموزان و فرهنگیان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و عمرانی تأکید کرد.