شب‌های حضور مردم در حمایت از نظام و نیروهای مسلح به رنگ سرخ محرم

حضور شبانه مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و نیرو‌های مسلح که از نخستین روز‌های تجاوز دشمن آغاز شده، با فرارسیدن ماه محرم رنگ و بوی عاشورایی گرفته و همچنان با تأکید بر مقاومت، هوشیاری و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب ادامه دارد.