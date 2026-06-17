شبهای حضور مردم در حمایت از نظام و نیروهای مسلح به رنگ سرخ محرم
حضور شبانه مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح که از نخستین روزهای تجاوز دشمن آغاز شده، با فرارسیدن ماه محرم رنگ و بوی عاشورایی گرفته و همچنان با تأکید بر مقاومت، هوشیاری و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
حضور شبانه مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح که از روزهای ابتدایی مقابله با تهدیدات دشمن آغاز شده است، پس از گذشت بیش از یکصد روز همچنان با قدرت ادامه دارد و همزمان با فرارسیدن ماه محرم، جلوهای از فرهنگ عاشورا و مقاومت به خود گرفته است.
مردم حاضر در این اجتماعات با برافراشتن پرچمهای سرخ محرم و تأکید بر آرمانهای انقلاب اسلامی، حمایت خود را از نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور اعلام میکنند.