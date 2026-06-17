به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مهران کرمیان اظهار کرد: این نمایشگاه در راستای اجرای طرح ملی «هزار میدان، هزار بازار» با شعار حمایت از مشاغل خانگی و حمایت از هنر و فرهنگ شهرمان برپا شده است. در این نمایشگاه مجموعه‌ای از تولیدات و دستاورد‌های فعالان حوزه صنایع دستی، محصولات کشاورزی و تولیدات خانگی در معرض دید عموم قرار گرفته و فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های کارآفرینی، عرضه مستقیم محصولات و حمایت از تولیدکنندگان محلی فراهم شده است.

وی افزود: همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان مشاغل خانگی، دسترسی به بازار و فروش محصولات بوده است و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی ضمن حذف واسطه‌ها، امکان عرضه مستقیم محصولات و ارتباط بی‌واسطه تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان را فراهم کرده و نقش موثری در پایداری اشتغال و افزایش درآمد خانوار‌ها دارد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی در استان گفت: در سال جاری ۲۰ گروه خودیار و ۲۰ گروه خرد مالی در شهرستان‌های اندیکا، رامشیر، شوشتر، دزفول، بهبهان و شادگان تشکیل شده است که زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر از مددجویان را فراهم کرده است.

وی همچنین از جذب سه هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار در حوزه اشتغال خبر داد و گفت: این اعتبار برای اجرای ۲ هزار و ۵۰ طرح اشتغال‌زایی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: در مجموع طی سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به ۲ هزار و ۳۶۷ نفر از مددجویان و افراد دارای معلولیت پرداخت شده است که بخشی از این اعتبارات مربوط به تسهیلات سال ۱۴۰۳ بوده و در ابتدای سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با تاکید بر نقش مشاغل خانگی در توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت، گفت: نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، توسعه شبکه‌های فروش و ایجاد بازار‌های پایدار برای تولیدکنندگان خرد فراهم می‌کنند و زمینه‌ساز افزایش مشارکت اقتصادی خانواده‌ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: بهزیستی خوزستان با همکاری دستگاه‌های متولی حوزه رفاه و اشتغال، حمایت از مشاغل خانگی و توانمندسازی تولیدکنندگان محلی را با جدیت دنبال می‌کند و امید است با تداوم برگزاری این رویدادها، فرصت‌های بیشتری برای توسعه کسب‌وکار‌های خرد، عرضه محصولات و ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف فراهم شود.

نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی اهواز در قالب طرح ملی «هزار میدان، هزار بازار» با هدف حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه اشتغال‌های خرد و معرفی توانمندی‌های جامعه هدف بهزیستی، با حضور مدیرکل بهزیستی استان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مدیر بهزیستی اهواز و جمعی از مدیران حوزه تعاون شهرستان، از روز سه‌شنبه برپا شده است.

گفتنی است طرح ملی «هزار میدان، هزار بازار» از ۲۲ اردیبهشت‌ماه، همزمان با روز ملی مشاغل خانگی، آغاز شده و تا پایان اسفندماه سال جاری در سراسر کشور ادامه دارد.