جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از شناسایی و انهدام یک مزرعه بزرگ استخراج غیرمجاز رمزارز در این استان خبر داد و گفت: در این عملیات ۴۸۹ دستگاه ماینر که به‌صورت غیرقانونی از شبکه برق استفاده می‌کردند، به ارزش تقریبی ۷۱۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین زلقی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و با توجه به لزوم پایداری شبکه برق در خوزستان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تعدادی از کارگاه‌های متخلف را در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی کردند.

وی افزود: در عملیاتی مشترک با هماهنگی مراجع قضایی و همراهی نمایندگان شرکت برق، از این کارگاه‌ها بازرسی شد که در جریان آن، ۴۸۹ دستگاه ماینر غیرمجاز متصل به شبکه برق کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان، تصریح کرد: ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه توسط کارشناسان ۷۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از این دستگاه‌ها علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه برق و ایجاد نارضایتی عمومی، جرم اقتصادی محسوب می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشابه، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۲۷ تن گندم قاچاق در بهبهان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان نیز گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران ایستگاه ایست‌وبازرسی «خیرآباد» شهرستان بهبهان حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیروس دریکوند افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، ۲۷ تن گندم قاچاق به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال کشف کردند. در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و خودرو نیز به پارکینگ انتقال یافت.

کشف محموله پنج تنی شلتوک قاچاق در ایذه

سرهنگ دریکوند از کشف پنج تن شلتوک قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون باری در شهرستان ایذه خبر داد و گفت: ماموران انتظامی این شهرستان حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور دهدز – ایذه، به یک کامیون باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، پنج تن شلتوک قاچاق کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

کشف کالای قاچاق در ایذه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان همچنین از توقیف یک محموله قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در ایذه خبر داد و گفت: ماموران انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق و برخورد با خودرو‌های شوتی، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه نیسان حامل بار قاچاق در محور دهدز شدند.

وی بیان کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی، یک‌هزار و ۴۱۶ قوطی اسپری خوشبوکننده بدن و ۴۸۰ عدد ادکلن خارجی فاقد مجوز گمرکی کشف شد، در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.