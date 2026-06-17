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فرهنگسراهای کلانشهر اراک با شعار «تابستان؛ فرصت رشد، مهارت و خلاقیت»، ثبتنام دورههای آموزشی رایگان را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرداری کلانشهر اراک اعلام کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با شعار «تابستان؛ فرصت رشد، مهارت و خلاقیت»، ثبتنام دورههای آموزشی رایگان را در مراکز تحت پوشش خود آغاز کرد.
همه فرهنگسراها و سالنهای ورزشی از جمله مجموعه شهید ثامنی، بوستان بانوان، سالن شهید حججی، فرهنگسرای امام علی (ع) و فرهنگسرای قنات ناصری، میزبان نوجوانان و جوانان اراکی هستند.
تنوع بالای کلاسها بدین شرح است:
- بخش ورزشی: رشتههایی نظیر بسکتبال، والیبال، فوتبال، فوتسال، کشتی آزاد و فرنگی، کاراته، تکواندو، اسکیت و ورزش باستانی.
- بخش هنری و مهارتی: عکاسی، نقاشی، خوشنویسی، برنامهنویسی، رباتیک، فن بیان و قصهگویی.
- بخش هنرهای نمایشی: دورههای بازیگری و نمایش خلاق کودک در تئاتر شهر.
- بخش معارفی: کلاسهای قرآن و مفاهیم اسلامی.
همه دورهها به صورت رایگان و با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و شکوفایی استعدادهای شهروندان پیشبینی شده است.