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رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاج اکبر مولایی ذاکر اهل بیت (ع) را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاج اکبر مولایی، ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را تسلیت گفت.
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون
درگذشت مرحوم مغفور حاج اکبر مولایی، پیرغلام بااخلاص و ذاکر نامآشنای اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
آن فقید سعید، عمر پربرکت خویش را در مسیر خدمت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام سپری کرد و با نوای گرم و دلنشین خود، نسلهای بسیاری را با فرهنگ عاشورا، معارف حسینی و محبت اهلبیت علیهمالسلام همراه ساخت. بیتردید سالها روضهخوانی، ذکر مصائب سیدالشهدا علیهالسلام و برپا داشتن مجالس ذکر و معرفت، ذخیرهای ارزشمند برای آن خادم مخلص در پیشگاه الهی خواهد بود و جای خالی نوای نینوایی ایشان در محرم امسال و سالهای بعد خالی خواهد بود.
آن فقید سعید در آغاز ماه عزای حسینی و ایام تجدید عهد با نهضت عاشورا، دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار ارباب بیکفن خود شتافت و سعادت میهمانی بر سفره کرم اباعبدالله الحسین علیهالسلام پس از سالها نوکری و در این ایام افتخار بزرگی است که نصیب هرکسی نخواهد شد.
اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم ایشان، جامعه مداحان و ذاکران اهلبیت علیهمالسلام و همه ارادتمندان به آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن خادم الحسین علیهالسلام، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایم.