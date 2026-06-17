بهرهبرداری از چند واحد تولیدی دلیجان تا هفته دولت
استاندار مرکزی از بازدید ۸ واحد تولیدی، کشاورزی و صنعتی شهرستان دلیجان خبر داد و گفت: ۵ تا ۶ واحد از این مجموعهها تا هفته دولت به بهرهبرداری میرسند و سایر طرحها نیز در ماههای آینده افتتاح خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
استاندار مرکزی در جریان بازدید از واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان دلیجان گفت: همت اقتصادی استان با حضور جمعی از مدیران استانی و مسئولان شهرستان در دلیجان برگزار شد و در این برنامه از ۸ واحد تولیدی و اقتصادی بازدید به عمل آمد.
مهدی زندیهوکیلی افزود: بخش عمده این واحدها به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته فعالیت دارند.
وی با اشاره به واحدهای مورد بازدید اظهار کرد: یک واحد فعال در زمینه تولید جلبک و داروها و مکملهای مرتبط، واحد تولید تخممرغ با ظرفیت ۵۰۰ هزار قطعه، واحد دامپروری سنگین با ظرفیت هزار و ۷۰۰ رأس دام و چند واحد صنعتی از جمله طرحهایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند.
استاندار مرکزی ادامه داد: واحد تولید الیاف از دیگر طرحهای مهم این شهرستان است که بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین از یک مجتمع خدمات بینراهی، اتحادیه مرغداران و یک واحد تولید نهاده نیز بازدید شد.